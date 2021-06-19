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Месси помог Аргентине одержать первую победу на Кубке Америки

Месси помог Аргентине одержать первую победу на Кубке Америки
Фото AS.com
Новости спорта Футбол Сборные
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Сборная Аргентина одержала первую победу на Кубке Америки и возглавила группу А, передает корреспондент Vesti.kz.

Единственный гол в игре против Уругвая забил полузащитник испанского "Бетиса" Гвидо Родригес на 13 минуте. Ассистентом выступил Лионель Месси.

С четырьмя очками Аргентина делит первое-второе место с командой Чили. Далее идет Парагвай, у которого три балла, а замыкают таблицу Уругвай с Боливией (по 0 очков).

В группе Б первой идет Бразилия с двумя победами. Четыре очка у Колумбии, а одно - у Венесуэлы. Эквадор с Перу баллов еще не набрали.

Напомним, аргентинская команда в первом туре встречалась с соперниками из Чили и сыграла вничью (1:1). В этой встрече рекорд результативности побил Лионель Месси, который обошел Габриэля Батистуту.

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Метки:
Аргентина Уругвай Месси Лионель

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