Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Шансы Рыпаковой на ОИ-2020
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Месси забил со штрафного и побил рекорд в сборной Аргентины

Форвард превзошел Батистуту.

Месси забил со штрафного и побил рекорд в сборной Аргентины
Лионель Месси. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Сборные
0

Сборные Аргентины и Чили сыграли вничью в матче группового этапа Кубка Америки по футболу, проходящего в Бразилии.

Встреча группы A, прошедшая в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 1:1. У аргентинцев на 33-й минуте ударом со штрафного отличился Лионель Месси. Ответный гол на 57-й минуте забил чилиец Эдуардо Варгас, добивший мяч в ворота после нереализованного пенальти Артуро Видалем.

Для Месси этот гол стал 39-м в официальных матчах за сборную Аргентины, по этому показателю он побил рекорд Габриэля Батистуты (38 мячей).

Всего на счету Месси 145 матчей в составе сборной Аргентины, в которых он забил 73 мяча. В то время как у Батистуты 45 голов в 49 встречах. Замыкает тройку бомбардиров с учетом всех матчей Серхио Агуэро – 41 гол в 97 играх.

В минувшем сезоне за "Барселону" Месси принял участие в 47 встречах, забил 38 голов и сделал 14 результативных передач.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Месси Лионель Аргентина
Новости
Сегодня
07:57
Футбол

Месси забил со штрафного и побил рекорд в сборной Аргентины
13 июня
13:16
Футбол

"Был пульс, но пропал". Как спасали от сердечного приступа футболиста сборной Дании на матче Евро
13 июня
12:00
Футбол

В борьбу вступает сборная Украины. Прямая трансляция трех матчей Евро-2020
13 июня
08:42
Футбол

Венесуэла за сутки до игры с Бразилией на Кубке Америки вызвала 15 игроков из-за вспышки коронавируса
12 июня
21:04
Футбол

Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью на старте Евро-2020
12 июня
02:51
Футбол

Сборная Италии разгромила Турцию в матче с неназначенным пенальти и автоголом на Евро-2020
12 июня
02:21
Футбол

Автогол защитника "Ювентуса" из сборной Турции стал первым взятием ворот на Евро-2020
12 июня
00:58
Футбол

Звезды итальянского футбола и гимн в исполнении U2. В Риме состоялась церемония открытия Евро-2020
11 июня
16:09
Футбол

Алыкулов из "Кайрата" помог сборной Кыргызстана разгромить соперника в отборе к ЧМ-2022
11 июня
10:27
Футбол

Прямая трансляция церемонии открытия Евро-2020 и матча Турция - Италия
10 июня
19:38
Футбол

Экс-игрок из КПЛ, широкая география соперников и сенсации. Что связывает Казахстан и Евро-2020
9 июня
23:57
Футбол

В сборной Швеции перед стартом Евро-2020 выявили второй случай заражения коронавирусом
9 июня
13:00
Футбол

Бразилия выиграла шестой матч в отборе к ЧМ-2022. Неймар снова забил
7 июня
21:45
Футбол

Составы всех сборных на Евро-2020: потери, самые возрастные, молодые и дорогостоящие
5 июня
21:49
Футбол

"Они еще покажут себя в этом отборе". Капитан бельгийской "молодежки" оценил уровень сборной Казахстана и выделил ее футболистов
5 июня
13:23
Футбол

Сборная Бразилии собралась бойкотировать Кубок Америки
5 июня
11:48
Футбол

Неймар помог сборной Бразилии выиграть пятый матч в отборе ЧМ-2022
5 июня
08:08
Футбол

Сыграл по-бразильски, или как футболист Северной Македонии издевательски обвел защитника сборной Казахстана
5 июня
07:43
Футбол

"Нам не нужна эйфория". Тренер Северной Македонии высказался о крупной победе над Казахстаном
5 июня
07:25
Футбол

Талгат Байсуфинов нашел объяснение разгрому от участника Евро-2020
5 июня
00:38
Футбол

Видеообзор матча, или как "молодежка" Казахстана проиграла Бельгии на старте отбора Евро-2023
4 июня
23:49
Футбол

Фиаско сборной Казахстана: пропустили четыре мяча от участника Евро-2020 в матче с удалением и пенальти
4 июня
22:54
Футбол

Сборная Казахстана осталась вдесятером в матче с участником Евро-2020
4 июня
21:19
Футбол

Сборная Казахстана по футболу назвала стартовый состав на матч с Северной Македонией
4 июня
20:56
Футбол

Молодежная сборная Казахстана стартовала с поражения в отборе на Евро-2023
4 июня
19:59
Футбол

Казахстанская "молодежка" забила первый гол в отборе на Евро-2023
4 июня
18:09
Футбол

Молодежная сборная Казахстана огласила состав на стартовый матч Евро-2023
4 июня
17:08
Футбол

Доверие к старожилам и шанс для дебютантов. Ориентировочный состав Казахстана на матч с участником Евро-2020
4 июня
16:02
Футбол

Экс-тренер "Спартака" назвал победителя в матче Казахстана с участником Евро-2020
4 июня
10:20
Футбол

Болельщики набросились на Неймара перед матчем сборной Бразилии
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика