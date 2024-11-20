Месси оскорбил футболиста. Известна причина

Аргентинский форвард Лионель Месси оскорбил своего соперника во время матча отборочного цикла к чемпионату мира против Перу, передает Vesti.kz со ссылкой на Infobae.

Аргентинцы победили соперника со счетом 1:0, благодаря голу Лаутаро Мартинеса.

По ходу второго тайма произошел момент, когда перуанец Карлос Самбрано агрессивно сыграл против Месси.

"Ты что творишь, придурок?" - сказал Месси в ответ своему сопернику.

После двенадцати туров отборочного турнира сборная Аргентины уверенно лидирует в турнирной таблице с 25 очками.

Отметим, что Месси с прошлого года играет в чемпионате МЛС за "Интер Майами".