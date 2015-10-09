Мбаппе узнал решение Зидана после конфликта в сборной Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вошёл в заявку на гостевой матч 5-го тура Лиги наций против Италии, но начнёт игру на скамейке запасных, передают Vesti.kz.

По данным источника, форвард может выйти на поле во втором тайме на некоторое время, чтобы поберечь силы перед воскресным матчем против Турции.

Встреча на "Джузеппе Меацца" пройдёт в ночь с 12 на 13 ноября и начнётся в 00:45 по казахстанскому времени. Команда Зинедина Зидана лидирует в группе с десятью очками, опережая Италию на три балла, и в случае успеха досрочно выйдет в четвертьфинал турнира.

Ранее сообщалось, что между Мбаппе и Зиданом возник конфликт из-за игрового времени форварда в предстоящих матчах сборной Франции. Нападающий хотел сам контролировать свою нагрузку, чтобы вернуться в "Реал" в оптимальной форме, но тренер отверг это требование. Зидан заявил, что капитан сыграет, если у него нет серьёзных травм. Мбаппе воспринял отказ болезненно, поняв, что лишился прежних привилегий в команде. По данным некоторых источников, нападающий должен был пропустить ближайшую игру против Италии.

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