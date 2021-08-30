Матч отбора ЧМ-2022 Казахстан - Украина рассудит бригада арбитров с игры "Астана" - "Манчестер Юнайтед"

На матче отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными Казахстана и Украины будет работать судейская бригада из Литвы. Об этом сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главным арбитром встречи будет 33-летний Донатас Румшас, а помогут ему в роли лайнсменов Александр Радиус и Довидас Сужиделис. Интересно, что все они работали на матче группового этапа Лиги Европы 2019/20 между "Астаной" и "Манчестер Юнайтед" (2:1). Тогда игра, как и предстоящий матч сборной, прошла на "Астана Арене".

Четвертым арбитром будет Робертас Шмитас, а за систему VAR ответственным был назначен нидерландец Кевин Блом. Ассистент арбитра системы VAR будет еще один нидерландец - Клей Руперте.

Отметим, что в матче между "Астаной" и "Манчестер Юнайтед" Румшасом было показано шесть желтых карточек, четыре из которых схлопотали футболисты казахстанского клуба.

Напомним, что матч отборочного цикла пройдет в среду, 1 сентября. Начало - в 20:00 по местному времени.

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