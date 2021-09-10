"Логично было бы засчитать Казахстану поражение...". Российское СМИ - о допинге Валиуллина

Российский сайт "Советский Спорт" высказался о допинговом скандале в сборной Казахстана по футболу. Отмечается, что ситуация неординарная.

"Пока трудно сказать, что решит технический комитет ФИФА. Логично было бы засчитать Казахстану поражение, ведь Валиуллин не просто сыграл, а оказал решающее влияние на итог поединка. Но ситуация для футбола неординарная, есть вероятность, что ФИФА решит оставить итог встречи в силе, а Валиуллин получит длительную дисквалификацию. Но сборной Украины от этого не легче", - пишет СМИ.

Напомним, положительный тест на допинг сдал герой матча отборочного раунда чемпионата мира-2022 против сборной Украины Руслан Валиуллин из "Тобола". Футболист признал вину и согласился сотрудничать с УЕФА, где завели на него дело.

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