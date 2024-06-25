Кто, если не Роналду?! Назван лучший футболист в истории Португалии

Авторитетный британский журнал FourFourTwo составил список из лучших футболистов в истории Португалии, сообщают Vesti.kz.
Рейтинг из 33 игроков возглавил пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский "Аль-Наср".
"Некоторые до сих пор говорят, что он лучший игрок всех времен; он, безусловно, лучший португальский игрок всех времен.
Криштиану Роналду пользуется легендарным статусом в лиссабонском "Спортинге", в "Манчестер Юнайтед", где он выиграл три титула АПЛ и Лигу чемпионов, в "Реал" Мадриде, где он выиграл два титула Ла Лиги, четыре Лиги чемпионов и стал рекордсмен клуба с 450 голами в 438 играх, а также в "Ювентусе".
Конечно, среди португальской публики он пользуется еще большим уважением: он привел национальную сборную к победе на Евро-2016 и постоянно демонстрировал свое неподражаемое мастерство забивать голы, забив более 100 раз в более чем 200 матчах, установив новые международные рекорды", - пишет издание.
На втором месте расположился легендарный Эйсебио, а замкнул тройку экс-игрок "Реала" и "Барселоны" Луишу Фигу.
Топ-10 лучших игроков в истории Португалии по версии FourFourTwo выглядит так:
1. Криштиану Роналду;
2. Эйсебио;
3. Луиш Фигу;
4. Руй Кошта;
5. Пепе;
6. Паулу Футре;
7. Деку;
8. Фернанду Пейротеу;
9. Мариу Колуна;
10. Жозе Агуаш.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
Добавим, что сейчас Роналду в составе сборной Португалии выступает на Евро-2024. Там Криштиану установил два новых рекорда, а его команда вышла в плей-офф.
Загрузка матч-центра...
Реклама