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Кто, если не Роналду?! Назван лучший футболист в истории Португалии

Кто, если не Роналду?! Назван лучший футболист в истории Португалии
©instagram.com/cristiano/

Авторитетный британский журнал FourFourTwo составил список из лучших футболистов в истории Португалии, сообщают Vesti.kz.

Рейтинг из 33 игроков возглавил пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский "Аль-Наср".

"Некоторые до сих пор говорят, что он лучший игрок всех времен; он, безусловно, лучший португальский игрок всех времен.

Криштиану Роналду пользуется легендарным статусом в лиссабонском "Спортинге", в "Манчестер Юнайтед", где он выиграл три титула АПЛ и Лигу чемпионов, в "Реал" Мадриде, где он выиграл два титула Ла Лиги, четыре Лиги чемпионов и стал рекордсмен клуба с 450 голами в 438 играх, а также в "Ювентусе".

Конечно, среди португальской публики он пользуется еще большим уважением: он привел национальную сборную к победе на Евро-2016 и постоянно демонстрировал свое неподражаемое мастерство забивать голы, забив более 100 раз в более чем 200 матчах, установив новые международные рекорды", - пишет издание.

На втором месте расположился легендарный Эйсебио, а замкнул тройку экс-игрок "Реала" и "Барселоны" Луишу Фигу.

Топ-10 лучших игроков в истории Португалии по версии FourFourTwo выглядит так:

1. Криштиану Роналду;

2. Эйсебио;

3. Луиш Фигу;

4. Руй Кошта;

5. Пепе;

6. Паулу Футре;

7. Деку;

8. Фернанду Пейротеу;

9. Мариу Колуна;

10. Жозе Агуаш.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Добавим, что сейчас Роналду в составе сборной Португалии выступает на Евро-2024. Там Криштиану установил два новых рекорда, а его команда вышла в плей-офф.

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Метки:
Роналду Криштиану Португалия Футбол

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