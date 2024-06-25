Кто, если не Роналду?! Назван лучший футболист в истории Португалии

Авторитетный британский журнал FourFourTwo составил список из лучших футболистов в истории Португалии, сообщают Vesti.kz.

Рейтинг из 33 игроков возглавил пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский "Аль-Наср".

"Некоторые до сих пор говорят, что он лучший игрок всех времен; он, безусловно, лучший португальский игрок всех времен.

Криштиану Роналду пользуется легендарным статусом в лиссабонском "Спортинге", в "Манчестер Юнайтед", где он выиграл три титула АПЛ и Лигу чемпионов, в "Реал" Мадриде, где он выиграл два титула Ла Лиги, четыре Лиги чемпионов и стал рекордсмен клуба с 450 голами в 438 играх, а также в "Ювентусе".

Конечно, среди португальской публики он пользуется еще большим уважением: он привел национальную сборную к победе на Евро-2016 и постоянно демонстрировал свое неподражаемое мастерство забивать голы, забив более 100 раз в более чем 200 матчах, установив новые международные рекорды", - пишет издание.