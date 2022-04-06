 qpdZtoOqDQwUCxrCRCbvzKtQSwQNdLgLRNd6hYbs
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Прямая трансляция боя Головкин - Мурата Задай вопрос Шавкату Рахмонову
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Кто, если не Карпович? Кого могут назначить новым главным тренером сборной Казахстана

Кто, если не Карпович? Кого могут назначить новым главным тренером сборной Казахстана
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Сборные

Новость об уходе Андрея Карповича из сборной Казахстана не подтверждена официально, и высока вероятность, что нынешний тренер "Кызыл-Жара" продолжит работу в национальной команде. Однако корреспондент Vesti.kz собрал гипотетический список из кандидатов, которые могли бы претендовать на пост, если он вдруг станет вакантным. 

Вариант № 1. Оптимальный 

Григорий Бабаян

К экс-тренеру "Астаны" и "Тобола" уже не раз обращались из федерации по поводу поста главного наставника сборной, но пока союза не сложилось. Летом у Григория Константиновича завершается контракт с ЦСКА. Работа в рамках большого клуба из Москвы оказалась достаточно интересной, но, вероятно, амбиции Бабаяна все-таки выше, чем просто ассистент главного тренера, пусть даже и в ЦСКА. 

Из казахстанских специалистов Бабаян представляется самым интересным кандидатом, он уже обладает внушительным международным опытом, постоянно ищет развития, лично знаком и работал практически со всеми лидерами сборной.

Плюс он знает реалии казахстанского футбола, но при этом доказал, что может построить отлаженный и дисциплинированный механизм работы, как это было в "Тоболе". 

Вариант № 2. Статусный и сложный 

Курбан Бердыев

Положение "Кайрата" пока выглядит стабильным, и даже намеков на то, что Бердыев вдруг покинет клуб, нет. Но в теории в руководстве КФФ может возникнуть идея с тренером, чье имя не вызывает вопросов в футбольной среде. Для Бердыева работа в сборной, опять же, не столь трудоемка, как клубная, она вполне может заинтересовать, прямо скажем, уже достаточно возрастного специалиста. 

Однако, опять же, подчеркнем, для того, чтобы Бердыев пришел в сборную, необходима совокупность важных факторов, и пока это представляется едва ли возможным.  

Вариант № 3. Скромный, но интересный 

Владимир Чебурин 

Казахстанский тренер обладает отличным бэкграундом работы в Литве, но восприятие его фигуры на родине несколько размытое. Ведь странно, что Чебурин, добившись многого сначала в "Судуве", а затем в "Жальгирисе", за пять с лишним лет так и не получил конкретное предложение от больших клубов в КПЛ. 

Вряд ли в КФФ котируют Чебурина выше Карповича, ведь успехи в скромном чемпионате Литвы, возможно, расцениваются даже ниже, чем средние показатели в КПЛ.  

Вариант № 4. Авантюрный

Владимир Вайсс  

Опять же, ничто не указывает, что федерация обратит внимание на кандидатуру экс-тренера "Кайрата", но со спортивной точки зрения для этого есть основания. Несколько значительных штрихов к портрету Вайсса: он работал в Казахстане, дважды руководил сборными (опыт с родной Словакией можно назвать очень успешным), его команды играют в достаточно зрелищный футбол. 

Контракт Вайсса с братиславским "Слованом", судя по всему, истекает летом этого года, а значит, серьезных препятствий для потенциальных переговоров возникнуть не должно. Ну и еще одна не очевидная, но занятная деталь - в ближайшем розыгрыше Лиги наций Казахстану предстоит сыграть два матча против сборной Словакии. Вайсс против Словакии - красивый сюжет, не правда ли?    

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Сборная РК по футболу КФФ Вайсс Владимир Чебурин Владимир Карпович Андрей Бердыев Курбан

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 17:27
Сборные
Кто, если не Карпович? Кого могут назначить новым главным тренером сборной Казахстана Кто, если не Карпович? Кого могут назначить новым главным тренером сборной Казахстана
Сегодня , 16:25
Сборные
Назван новый тренер сборной Казахстана по футболу Назван новый тренер сборной Казахстана по футболу
Сегодня , 10:29
Сборные
Решена судьба Карповича в сборной Казахстана по футболу Решена судьба Карповича в сборной Казахстана по футболу
Сегодня , 08:04
Сборные
Участник ЧМ-2022 по футболу нашел замену главному тренеру Участник ЧМ-2022 по футболу нашел замену главному тренеру
Сегодня , 07:42
Сборные
ФИФА собралась применить новые правила на ЧМ-2022 ФИФА собралась применить новые правила на ЧМ-2022
4 апреля, 16:22
Сборные
Бердыев нашел "Кайрату" защитника в сборной Казахстана Бердыев нашел "Кайрату" защитника в сборной Казахстана
4 апреля, 07:23
Сборные
У главного тренера сборной Нидерландов обнаружили рак У главного тренера сборной Нидерландов обнаружили рак
1 апреля, 23:24
Сборные
Испания против Германии. Стали известны составы всех групп ЧМ-2022 по футболу Испания против Германии. Стали известны составы всех групп ЧМ-2022 по футболу
1 апреля, 19:00
Сборные
Женская сборная Казахстана получила нового тренера Женская сборная Казахстана получила нового тренера
1 апреля, 15:16
Сборные
"Астана" и "Тобол" позвонили в один день". Интервью с лучшим молодым игроком КПЛ-2021 "Астана" и "Тобол" позвонили в один день". Интервью с лучшим молодым игроком КПЛ-2021
1 апреля, 09:02
Сборные
Футболисты сборной Казахстана отреагировали на смену главного тренера после Лиги наций Футболисты сборной Казахстана отреагировали на смену главного тренера после Лиги наций
31 марта, 19:48
Сборные
Стала известна новая стоимость футболиста сборной Казахстана Стала известна новая стоимость футболиста сборной Казахстана
31 марта, 18:12
Сборные
Стал известен состав корзин жеребьевки ЧМ-2022 по футболу Стал известен состав корзин жеребьевки ЧМ-2022 по футболу
31 марта, 17:35
Сборные
Агуэро хочет возобновить карьеру и уже отказал одному клубу Агуэро хочет возобновить карьеру и уже отказал одному клубу
31 марта, 17:10
Сборные
В сборной Украины отреагировали на идею подарить команде путевку на ЧМ-2022 В сборной Украины отреагировали на идею подарить команде путевку на ЧМ-2022
31 марта, 15:40
Сборные
ФИФА "наказала" Казахстан за победу в Лиге наций ФИФА "наказала" Казахстан за победу в Лиге наций
31 марта, 15:00
Сборные
"В "Астане" нет доверия к воспитанникам". Капитан "молодежки" - о камбэке и Благоевиче "В "Астане" нет доверия к воспитанникам". Капитан "молодежки" - о камбэке и Благоевиче
31 марта, 12:47
Сборные
"Тараз" открыл "джокера" для сборной Казахстана: три гола за "молодежку" и победный в КПЛ "Тараз" открыл "джокера" для сборной Казахстана: три гола за "молодежку" и победный в КПЛ
30 марта, 19:17
Сборные
В России оценили игру Зайнутдинова в победном матче Лиги наций В России оценили игру Зайнутдинова в победном матче Лиги наций
30 марта, 17:29
Сборные
Зайнутдинов - лидер, Шацкий - джокер! Как сборная Казахстана едва не провалилась на дно европейского футбола Зайнутдинов - лидер, Шацкий - джокер! Как сборная Казахстана едва не провалилась на дно европейского футбола
30 марта, 16:12
Сборные
Могли засчитать поражение? Эксперт разобрал игру сборной Казахстана и оценил перспективы Могли засчитать поражение? Эксперт разобрал игру сборной Казахстана и оценил перспективы
30 марта, 15:41
Сборные
Чудеса Шацкого и мастерство Эрича. Топ-5 памятных серий пенальти в казахстанском футболе Чудеса Шацкого и мастерство Эрича. Топ-5 памятных серий пенальти в казахстанском футболе
30 марта, 13:46
Сборные
"Остался в "Кайрате" ради Бердыева". Сейдахмет - о камбэке с Шотландией и возвращении в сборную "Остался в "Кайрате" ради Бердыева". Сейдахмет - о камбэке с Шотландией и возвращении в сборную
30 марта, 13:25
Сборные
Самый дорогой футболист мира установил рекорд в сборной Самый дорогой футболист мира установил рекорд в сборной
30 марта, 12:19
Сборные
Появилась информация о состоянии госпитализированного во время матча Лиги наций футболиста сборной Казахстана Появилась информация о состоянии госпитализированного во время матча Лиги наций футболиста сборной Казахстана
30 марта, 11:59
Сборные
Обидные 1:5 и дубль Гридина. Как Казахстан играл с "новыми" соперниками по Лиге наций Обидные 1:5 и дубль Гридина. Как Казахстан играл с "новыми" соперниками по Лиге наций
30 марта, 11:17
Сборные
"Мы растем". Нурдаулетов - о камбэке "молодежки" с 0:2, Сейдахмете и "Астане" "Мы растем". Нурдаулетов - о камбэке "молодежки" с 0:2, Сейдахмете и "Астане"
30 марта, 10:32
Сборные
КФФ грозит крупный штраф после драматической победы в Лиге наций КФФ грозит крупный штраф после драматической победы в Лиге наций
30 марта, 09:30
Сборные
Лидер "Кайрата" едва не оставил свою сборную без ЧМ-2022 Лидер "Кайрата" едва не оставил свою сборную без ЧМ-2022
30 марта, 09:07
Сборные
"Повезло" и "купленный матч", или как в Молдове отреагировали на вылет от сборной Казахстана "Повезло" и "купленный матч", или как в Молдове отреагировали на вылет от сборной Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus