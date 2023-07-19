Криштиану Роналду сделал заявление о завершении карьеры в сборной Португалии

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду сделал заявление о своем будущем в сборной Португалии. 38-летний форвард признался, что не собирается завершать карьеру в национальной команде.

"Мое будущее в сборной Португалии? Мне всегда есть что доказывать. Когда нам нечего доказывать, это признак того, что мы мертвы духовно. Каждый год мне всегда есть что доказывать. Доказывая, что я могу подавать пример долголетия, в свои 38 лет, думаю, что еще могу делать полезные вещи. Что конкретно? Голы, передачи, хорошее участие в отборочном турнире, хорошее выступление в квалификации, хороший чемпионат Европы. Собираюсь продолжать делать то, что я делал за свою 21-летнюю карьеру, -наслаждаться футболом. Все еще чувствую себя полезным и важным. Я продолжаю получать удовольствие от футбола, который мне нравится больше всего в жизни", - приводит слова Роналду Record.

Криштиану Роналду принял решение о завершении карьеры

Напомним, Криштиану стал абсолютным рекордсменом по числу сыгранных матчей за сборную страны и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Ему выдали сертификат как первому в мире футболисту, сыгравшему за национальную команду 200 матчей.

Также Роналду принадлежит рекорд по количеству голов за сборные - 123 мяча в футболке Португалии.

Криштиану Роналду сделал заявление о возвращении в европейский футбол

С 2023 года Роналду выступает за "Аль-Наср". Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года. В рамках чемпионата Саудовской Аравии португалец принял участие в 16 матчах, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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