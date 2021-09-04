КФФ выступила с заявлением по ситуации с Бахтиером Зайнутдиновым

Универсал московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов присоединится к сборной Казахстана в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба Казахстанской федерации футбола (КФФ) со ссылкой на директора Департамента сборных команд Игоря Авдеева.

Отмечается, что полузащитник уже получил разрешение на въезд на территорию Финляндии и сможет помочь сборной в матче против Боснии и Герцеговины, который состоится 7 сентября в Зенице.

Ранее отмечалось, что Зайнутдинов остался в столице Казахстана из-за того, что ему не успели во время оформить визу.

Матч отборочного цикла ЧМ-2022 Финляндия - Казахстан пройдет сегодня, 4 сентября, в Хельсинки и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

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