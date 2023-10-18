Казахстану сообщили плохие новости перед концовкой отбора на Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу имеет мало шансов обыграть Словению в заключительном матче отбора на Евро-2024, считает бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев, сообщают Vesti.kz.

Сборная Казахстана набрала 15 очков и занимает третье место в группе H. 17 ноября команда Магомеда Адиева сыграет на своем поле с Сан-Марино, а 21-го встретится на выезде с лидером группы Словенией.

"То, что Казахстан обыграл Финляндию, это, конечно, успех. Все‑таки у финнов неплохая команда. И в гостях победили. Третье место в группе - тоже хороший показатель. Но, честно говоря, не думаю, что Казахстан выйдет на чемпионат Европы. Сан‑Марино они, конечно же, обыграют. А вот Словению на поле соперника победить не смогут. Не думаю, что это удастся. Очень вряд ли. Думаю, что проиграют они в гостях", - сказал Пономарев в интервью "Матч ТВ".