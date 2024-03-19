Казахстану подсказали способ попасть на Евро-2024 и лучшую роль для Зайнутдинова

Ветеран казахстанского футбола и известный функционер Болат Есмагамбетов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий матч сборной Казахстана по футболу с Грецией в полуфинале плей-офф Лиги наций за выход на чемпионат Европы - 2024.

Матч между соперниками пройдет в ночь с 21 на 22 марта в Афинах. Начало игры в 00:45. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. Победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.

- Это будет серьезная битва. Нас ждет соперник, который сильнее всех участников плей-офф. Здесь шансов немного, но они есть. Недооценки не будет, и поэтому, единственная надежда - сыграть надежно в обороне и воспользоваться своими шансами. Мы знаем, что у греков качественная сборная и яростные болельщики. Вероятно, что акцент будет сделан на то, чтобы удержать ничью и довести игру до серии пенальти. В ней есть реальный шанс пройти Грецию, - отметил Есмагамбетов.

- Что думаете о матче с Туркменистаном?

- Это объективно самая слабая сборная в Центральной Азии. Возможно, было бы лучше, дать игрокам сыграть в третьем туре чемпионата страны, а затем проводить сборы. Однако, главному тренеру виднее. Он давно работает с командой и понимает, как нужно ее готовить. Понятно, почему игра была закрытой. Адиев проверял наработки и готовился непосредственно к Греции. Я думаю, что у него есть план на игру.

- Как лучше использовать Зайнутдинова?

- Честно говоря, мы и сами не знаем, что с ним делать. Он универсал, способный играть везде. В сборной Казахстана он необходим в атаке, но в данной ситуации его могут использовать в другой роли. Я думаю, что он, вероятнее всего, заменит дисквалифицированного Алипа. Вполне возможно, что мы будем играть с одним форвардом.

- Какой процентный шанс на успех Казахстана?

- Я повторюсь, что греки очень сильные. Они едва не вышли из группы с Францией и Нидерландами. Нас ждет ад, но шансы есть. Я думаю, что 70 на 30 в пользу Греции.

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