Казахстанская "молодежка" назвала состав на матч отбора на Евро против Дании

Молодежная сборная Казахстана по футболу назвала стартовый состав на домашний матч отборочного раунда чемпионата Европы-2023 против Дании, сообщается на сайте УЕФА.

Встреча пройдет сегодня, 7 сентября, в 20:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazport по этой ссылке.

Казахстан U-21: Устименко (В), Кашкен, Жумаханов, Широбоков, Совет, Сагнаев (К), Астанов, Скворцов, Нурбол, Жумабек, Кенесов.

Напомним, что в стартовом матче отбора казахстанская "молодежка" уступила Бельгии со счетом 1:3.

Шанс для Сейдахмета и таланты из Бундеслиги. Превью к матчу молодежной сборной Казахстана против Дании

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