Шанс для Сейдахмета и таланты из Бундеслиги. Превью к матчу молодежной сборной Казахстана против Дании

Сегодня, 7 сентября, молодежная сборная Казахстана по футболу сыграет второй матч в рамках отборочного цикла Евро-2023 против Дании. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об особенностях составов каждой из команд, в частности, выделяя состояние игроков "Кайрата" и очередное поколение потенциальных звезд у соперника.

Турнирное положение

На данный момент Казахстан сыграл лишь один матч в группе, потерпев домашнее поражение от Бельгии. Для Дании это и вовсе первый матч в цикле нового созыва. Датский футбол сейчас в целом на подъеме и ежегодный приток молодых игроков во взрослую сборную это подтверждает. Датчане явно настроены конкурировать с Бельгией за первое место в группе.

Для сборной Казахстана важно набирать очки в домашних матчах и использовать преимущество искусственного поля на "Астана Арене". Именно поэтому, несмотря на высокую квалификацию соперника, добыть положительный результат вполне реально.

Состав

Кайрат Нурдаулетов по разным причинам лишился целого ряда атакующих игроков, в числе которых Максим Самородов, Вячеслав Швырев, Дмитрий Бачек. По этой причине в команду были добавлены игроки из резервного списка: Еркебулан Сейдахмет и Иван Свиридов. Эти обстоятельства дают очередной шанс Сейдахмету, который, по мнению тренерского штаба, переживает "нелегкий период". Как мы знаем, один из главных талантов страны уже не первый год пытается перезагрузить карьеру, но пока все тщетно. Посмотрим, что будет сейчас.

Определенное давление в психологическом плане испытывает и другой "кайратовец" - Данил Устименко. Вратарь провел крайне неудачный отрезок в клубе, и сейчас ему потребуется много поработать дабы вернуть доверие болельщиков. Возможно, именно международные игры за "молодежку" помогут Данилу обрести уверенность.

Достаточно неплохой и стабильный выбор у Нурдаулетова в обороне. Фланги наверняка займут игроки "Астаны" - Скворцов и Совет. В центре хорошие шансы сыграть у Жумаханова, Нурсеитова и Жаксылыкова.

В средней линии у "молодежки" есть наигранный блок игроков "Кайрата": Буранчиев (правда, Арсен может пропустить игру из-за положительного теста на коронавирус), Усенов, Ульшин. Но почти наверняка в основе выйдет и представитель "Астаны" Султан Сагнаев, кроме того, есть уже получивший опыт в национальной сборной Эльхан Астанов.

Фланговые позиции в полузащите способны заполнить Караман и Кенесов, оба неплохо проявляют себя в нынешнем сезоне КПЛ. В центре атаки основные надежды возложены на форварда "Тараза" Абылайхана Жумабека.

Соперник

На предматчевой пресс-конференции Нурдаулетов выделил сразу несколько игроков сборной Дании, в их числе вингер "Торино" Магнус Варминг, атакующий полузащитник "Аякса" Виктор Йенсен, еще один вингер Густав Исаксен из "Мидтьюлланда", а также вратарь "Вильярреала" Филип Йоргенсен.

Помимо этих ребят, казахстанцам стоить обратить внимание на полузащитника "Брондбю" Мортена Френдрупа, плеймейкера "Зальцбурга" Маурица Кьяргаарда и нападающих "Штутгарта" и "Гамбурга" Вахида Фагира и Миккеля Кауфмана.

Опять же, как отметил Нурдаулетов, стилистически футбол в Дании сильно изменился в последние годы. Вместо силового, вертикального направления у датчан теперь более созидательный, комбинационный, но при этом агрессивный футбол.

Отметим, что матч между молодежными сборными Казахстана и Дании стартует в 20:00 по времени Нур-Султана. Матч в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Прямая трансляция будет доступна по следующей ссылке.

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