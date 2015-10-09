Казахстан вызвал подкрепление из Германии и Испании на международный турнир

Юношеская сборная Казахстана по футболу до 17 лет примет участие в Кубке развития, который пройдет Шымкенте, сообщают Vesti.kz со ссылкой на официальный сайт КФФ.

В турнире примут участие четыре команды: Казахстан, Азербайджан, Россия и Пакистан. Команды сыграют друг с другом по одному матчу.

Старший тренер команды Русланжан Раимбакиев объявил список игроков, приглашенных на учебно-тренировочный сбор.

Состав Казахстана на Кубок развития-2026 выглядит так:

Вратари: Абай Заманбек, Мирдиор Мирахматов (оба – Академия КФФ), Бексултан Бекмурза ("Оңтүстік Академиясы");

Защитники: Данияр Каси, Аргын Жумагелды, Михаил Турищев, Бахтияр Оразгалиев, Никита Лисохмар (все – Академия КФФ), Абылай Токтасын ("Шахтер"), Амирхан Абуов ("Астана");

Полузащиники: Нурмухамед Камбар, Радмир Хизметов, Платон Шипицин, Мирас Салимов, Мансур Болат, Давид Заречный, Асхат Дутпаев (все – Академия КФФ), Абдулла Бапишев ("Магдебург", Германия), Карим Мендиканов ("Сан-Кугат", Испания);

Нападающие: Амирхан Маратов, Артем Шалыгин, Султан Дауренов, Бекасыл Канат, Ануар Толенды (все – Академия КФФ).

Расписание матчей Кубка развития-2026 (время – казахстанское):

25 апреля (суббота)

Россия U-17 – Азербайджан U-17 – 10:30

Казахстан U-17 – Пакистан U-17 – 15:30

27 апреля (понедельник)

Россия U-17 – Пакистан U-17 – 10:30

Азербайджан U-17 – Казахстан U-17 – 15:30

30 апреля (четверг)

Пакистан U-17 – Азербайджан U-17 – 10:30

Казахстан U-17 – Россия U-17 – 15:30

