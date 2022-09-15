Казахстан "сорвал" матч с Россией. Подробности

Сборная Казахстана по футболу не будет играть товарищеский матч с командой России, сообщает Eurostavka.ru. По информации источника, стороны обсуждали такой вариант, но в КФФ отказались от такого варианта.
Казахстанцы готовятся к решающим матчам Лиги наций и объявили состав, а товарищеский матч мог состояться в конце года.
"Источник, близкий к Казахстанской Федерации футбола, рассказал, что из РФС было обращение о проведении товарищеской игры, но все осталось на уровне разговоров. Казахстан интересовало, как это будет выглядеть с имиджевой точки зрения. В результате там решили, что не очень, отказались.
Источник в Узбекистане сообщил, что местная Федерация активно ищет соперника на даты, которые интересовали Россию, чтобы не играть с ней. Ранее сообщалось, что РФС хочет сыграть с Узбекистаном в ноябре.
Источник в Федерации футбола Азербайджана заявил, что товарищеский матч с Россией не планируется", - сообщает издание.
Добавим, что ранее сборной Казахстана подобрали оппозицию, а в Лиге наций подопечные Магомеда Адиева сыграют 22 сентября (с Беларусью - дома) и 25 сентября (с Азербайджаном - в гостях).
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