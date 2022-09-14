Сильнее Аймбетова? Шушеначев тащит "Кайрат" и может стать основным в сборной Казахстана

Весной и большую часть лета Артур Шушеначев подвергался критике даже со стороны родных болельщиков "Кайрата", но в последний месяц многое изменилось. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как форвард прибавил в результативности и может ли он вытеснить из основы сборной Казахстана Абата Аймбетова.
Когда мы спросили у главного тренера "Кайрата" Кирилла Кекера, зависел ли Шушеначев от Вагнера Лава и связано ли снижение его результативности с уходом бразильца, он ответил следующее:
"Когда играешь с Вагнером, Канте, Косовичем, с ними легче раскрыться, у них высокий уровень мастерства, они могут отдать идеальную последнюю передачу. Но, с другой стороны, я не согласен, что Артур зависел только от них. В прошлом году Артур провел большую работу над собой, и количество голов - это его заслуга.
По этому сезону есть объективные причины (спада результативности). Он пропустил сборы, сорвался его трансфер в Польшу, опять же конкуренция, критика, для форварда это всегда сложно. Летом он опять мог уехать. Все эти вещи сказывались. Но я уже говорил - он будет забивать. Ему сейчас легче, он продлил контракт, он наш игрок".
Не сразу, но с приходом Кекера у Шушеначева действительно началась положительная динамика в игре, и в последний месяц он словно поймал прежнюю волну и обрел уверенность. В четырех последних играх КПЛ у форварда три гола и ассист, в каждом из этих матчей он не уходил с поля без результативного действия.
Добавляет позитива, как разнообразно набил эту статистику нападающий "Кайрата". Два гола из вратарской "Каспию" и "Аксу" - это умение найти момент, играть на отскоках, четко завершить эпизоды.
Забив в Павлодаре и Актау, воспитанник "Кайрата" еще больше раскрепостился, и это помогло ему потащить команду в игре с "Тоболом". Отличный дальний удар и еще один скилл в копилку Артура.
Умение зацепиться за мяч при дальних передачах - этот навык также есть в арсенале нападающего. С помощью своих габаритов и достаточно неплохого технического оснащения ему удалось организовать третий гол для Жоао Пауло в матче с "Тураном".
Несмотря на всю критику и крайне досадную ситуацию с сорванным переездом сначала в чемпионат Польши, а потом в РПЛ, Шушеначев не отпустил этот сезон и, напротив, оказался крайне мотивирован.
Да, учитывая мощнейший индивидуальный перформанс Абата Аймбетова в июне, отвоевать место в основе сборной Казахстана в ближайших матчах Лиги наций Артуру будет сложно. Но в перспективе ближайшего года он не просто способен навязать конкуренцию форварду "Астаны", но и выиграть ее.
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