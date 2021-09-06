"Казахстан силен командой". Экс-игрок клуба КПЛ из Боснии и Герцеговины высказался о матче отбора на ЧМ-2022

Сборная Казахстана по футболу в матче с Боснией и Герцеговиной в отборе на ЧМ-2022 имеет шансы на благоприятный исход, считает экс-защитник карагандинского "Шахтера" Алдин Джидич. В интервью корреспонденту Vesti.kz бывший боснийский футболист сравнил обоих соперников и назвал факторы, которые могут сыграть в пользу команды Талгата Байсуфинова.

- Матч с Казахстаном - это шанс для Боснии и Герцеговины, ведь обе сборные еще не побеждали в отборе на ЧМ-2022?

- Босния и Герцеговина очень сильно желает победить в матче с Казахстаном. Это позволит набрать три очка и подняться выше в турнирной таблице, сравнявшись с Финляндией и Украиной.

Боснийцы не побеждали на протяжении двух лет. Лишь в недавней товарищеской игре с Кувейтом была победа со счетом 1:0. Серия без побед длилась 656 дней. Несмотря на это, наша сборная ранее сыграла вничью с Францией - 1:1.

Сейчас выигрывают не звезды, а команды. Никто не давал шансов боснийцам в игре с чемпионами мира. То же самое могу сказать о ничьей Казахстана с Украиной и предстоящей игре вашей команды с Боснией. По именам у нас есть Миралем Пьянич, Эдин Джеко, Сеад Колашинац, Ибрагим Шехич - таких исполнителей нет у Казахстана, но шанс в игровой составляющей есть. Более того, в околофутбольной ситуации сейчас в федерации футбола Боснии и Герцеговины работает руководитель, которого не любят болельщики - он делает хороший бизнес, работая много с агентами. Это тоже вносит некое напряжение.

- Если быть конкретнее, как Казахстан может рассчитывать на положительный исход матча?

- Казахстан, который играет дома, совсем другая команда по сравнению с той, что выступает на выезде. Думаю, если ваша сборная в первом тайме не пропустит гол, то у нее хорошие шансы на ничью или даже на победу.

Если в первой половине не удастся сохранить ворота в неприкосновенности, то шансов не будет.

Дома с Украиной получилось даже после пропущенных голов отыгрываться. Хотя у украинцев было несколько хороших моментов. Это - футбол.

- Кого можно отметить в сборной Казахстана?

- Абата Аймбетова, а также защитников и вратарей. Но кого-то отдельно отметить нельзя. Казахстан силен командой. Байсуфинов создал сильный коллектив, в котором нет ярко выраженной звезды, но есть команда. Игроки бьются до конца. В игре с Украиной ваши футболисты проявили характер.

У Казахстана нет такого исполнителя, как Джеко, который, если команда играет плохо, все равно умеет забивать и в одиночку делать результат.

Напомним, матч Босния и Герцеговина - Казахстан пройдет в Зенице в ночь на 8 сентября. Начало поединка в 00:45 по времени Нур-Султана. В текущем микроцикле подопечные Байсуфинова сыграли вничью с Украиной - 2:2 и уступили Финляндии - 0:1.

На старте отбора к ЧМ-2022 национальная команда проиграла дома Франции (0:2) и отобрала в Киеве очки у Украины (1:1).

У боснийцев, как и у Казахстана, два очка. При этом соперник провел три матча - на один меньше, чем команда Байсуфинова.

Отметим, Джидич выступал за "Шахтер" в период 2010-2015 годов. Босниец дважды становился чемпионом Казахстана и побеждал в Кубке страны.

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