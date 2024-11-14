Казахстан огласил состав на матч Лиги наций с Австрией

Сборная Казахстана по футболу назвала состав на матч с Австрией в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 14 ноября, в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 20:00 по местному времени.

Казахстан - Австрия: прямая трансляция матча Лиги наций

Хозяева поля начнут игру в таком составе:

Напомним, первый матч в Линце завершился победой австрийской сборной со счетом 4:0.

На данный момент в группе 3 дивизиона B Лиги наций такова турнирная ситуация: Норвегия (7 очков), Австрия (7), Словения (7), Казахстан (1).

17 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют на выезде с Норвегией.