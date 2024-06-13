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Кандидата в сборную Казахстана прооперировали после грустного инцидента

Кандидата в сборную Казахстана прооперировали после грустного инцидента
©Кадр из видео

Перспективный футболист "Жетысу" Адильхан Добай перенес операцию. Об этом информирует пресс-служба талдыкорганского клуба, передают Vesti.kz.

Боль, крик и страшное осознание. Как молодой казахстанец лишился дебюта в сборной

"Желаем ему крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

В последней игре с "Ордабасы" наш защитник Адильхан Добай получил травму. Он перенес успешную операцию и через некоторое время пройдет курс восстановления", - говорится в сообщении клуба в соцсетях.

Напомним, что Добай попал в расширенный список сборной Казахстана на июньские матчи против Армении (1:2) и Азербайджана (2:3), но его дебюту не суждено было случиться из-за травмы.

В нынешнем сезоне он провел за "Жетысу" 10 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 10 5 3 2 13-9 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
5 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14
6 Атырау 9 3 4 2 7-5 13
7 Астана 9 3 3 3 10-7 12
8 Тобол 9 3 3 3 11-9 12
9 Кайсар 9 3 3 3 7-10 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 9 2 1 6 5-10 7
12 Шахтер 9 2 1 6 5-15 7
13 Женис 10 2 1 7 4-16 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Жетысу ФК Футбол КПЛ Сборная РК по футболу

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