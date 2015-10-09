Какое место занимает Казахстан в группе отбора ЧМ-2026 после 0:6 от Бельгии

Стало известно положение сборной Казахстана по футболу в отборочной группе к чемпионату мира 2026 года после матча с командой Бельгии, передают Vesti.kz.

Встреча группы J прошла в Брюсселе (Бельгия) и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. После игры главный тренер сборной Казахстана Али Алиев подал в отставку.

Турнирная таблица группы J

Благодаря этой победе Бельгия набрала 10 очков и поднялась на второе место в группе, отставая на один балл от Северной Македонии.

В активе сборной Казахстана осталось 3 очка и четвертая строчка в таблице.

Северная Македония — 11 очков (5 матчей); Бельгия — 10 очков (4 матча); Уэльс — 10 очков (3 матча); Казахстан — 3 очка (5 матчей); Лихтенштейн — 0 очков (5 матчей).

Казахстан в отборе на ЧМ-2026

Следующие матчи казахстанские футболисты проведут в октябре - 10-го числа Казахстан примет Лихтенштейн, а 13-го числа на выезде сыграет с Северной Македонией.

Завершит отборочную кампанию сборная Казахстана в ноябре - 15-го числа сыграет дома с Бельгией.

ЧМ-2026:квалификация

10 октября - Казахстан - Лихтенштейн;

13 октября - Северная Македония - Казахстан;

15 ноября - Казахстан - Бельгия.