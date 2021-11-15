Известный эксперт возмутился игрой сборной России с Хорватией и ушел из прямого эфира

Сборная России по футболу проиграла Хорватии и лишилась возможности попасть на чемпионат мира-2022 напрямую: весной ее ждут стыковые матчи. По итогам встречи в Сплите многие болельщики остались разочарованы не только итоговым результатом, но и тем, как играла команда Карпина, - за полтора часа она так и не нанесла ни одного удара в створ, сообщает Sport24.ru.

Максимально недоволен действиями игроков сборной остался и эксперт "Матч Премьер" Евгений Ловчев. Ветеран "Спартака" в прямом эфире возмутился поведением находившихся с ним в студии комментаторов Константина Генича и Сергея Дурасова: они не считали, что сборная играет плохо.

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"Вы же обманываете народ, по большому счету, что у нас футбол нормальный. Да это говно редкое, понимаете? Вы считаете, это нормально? 67 процентов владения мячом, это нормально? У нас все-таки футбольная страна. Мне, честно говоря, стоит уйти отсюда, до свидания", - сказал Ловчев и ушел из эфира.

Но эмоциональный обмен мнениями все-таки не перерос в серьезный скандал. Вскоре Ловчев вернулся в эфир на телеканале "Матч ТВ". И уже объяснился:

"Команда играла как говно, а они старались скрасить то, что мы все видели. Поэтому я просто встал и ушел. Правда, я потом был в эфире уже на "Матч ТВ". Там вывели в эфир Костю, и я сказал: "Извини меня… Разница между мной и ребятами в одном: я когда-то полюбил футбол за то, что там забивают голы, что там люди соперничают между собой в ловкости и технике. А мне навязывают, что результат все спишет. Не так! Когда есть игра - результат все равно придет, а когда нет игры, результат когда-нибудь осчастливит, а потом уже не придет никогда", - сказал Ловчев в интервью "РБ".

А Константин Генич окончательно развеял сомнения:

"Каждому, кто в тот момент находился в студии, можно было дать "Оскар" или "ТЭФИ". Кому-то за главную роль, а кому-то за роль второго плана. Все это была игра. Мы посмеялись, друг друга подбодрили и разошлись с улыбками. Все нормально. Тут надо сразу людям сказать - никакого скандала внутри студии не было. Просто дали эмоцию и подняли децибелы, это был хороший актерский ход", - объяснил комментатор "Матч ТВ.