Сборные
Вчера 21:22
 

"Испания - это не только Ямаль": тренер Турции - о звездном таланте перед матчем отбора на ЧМ-2026

"Испания - это не только Ямаль": тренер Турции - о звездном таланте перед матчем отбора на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поделился мнением о восходящей звезде испанского футбола Ламине Ямале накануне очного противостояния в рамках второго тура отбора к чемпионату мира-2026, сообщают Vesti.kz.

"Ламин Ямаль - выдающийся игрок с огромным талантом. Приятно смотреть, как он играет, но Испания - это не только Ламин. У них есть много вариантов и отличное качество", - приводит слова Монтеллы Barca Universal в социальной сети Х.

Матч Турция – Испания пройдет 7 сентября на арене "Медаш Конья Бююкшехир" в Конье. Начало встречи запланировано на 23:45 по казахстанскому времени.

"Меня не удивляет то, что делает Ямаль". Звезда "Реала" сделал громкое признание

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Турция   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Турция
Турция
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Турция
Ничья
Испания
Проголосовало 72 человек

