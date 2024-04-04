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Исламхан и форвард из Европы. Кто может летом вернуться в сборную Казахстана

Исламхан и форвард из Европы. Кто может летом вернуться в сборную Казахстана
©КФФ

В ближайшее время сборную Казахстана так или иначе ждут кадровые изменения и товарищеские матчи в июне лишь поспособствуют поискам новых решений в составе. Корреспондент Vesti.kz предполагает, кто из футболистов имеет шансы на возвращение в национальную команду. 

Почему мы так уверены в изменении состава сборной? В первую очередь это связано с фигурой главного тренера. Если Магомед Адиев уйдет, то, соответственно, новый тренер посмотрит на кандидатов со своей стороны. Если Адиев останется, то и в таком случае корректировки ожидаются, ведь сам Магомед Мусаевич анонсировал перестройку команды. Ну и плюс фактор товарищеских матчей, по сути, игры в июне  единственный шанс для экспериментов касательно состава и проверки кадров, поскольку уже осенью нас ждет новый цикл Лиги наций. 

Начнем с очевидных имен. Бауыржан Исламхан уже тренируется в общей группе "Ордабасы" и скоро должен выйти на поле. Уникальных качеств Баторика не хватало в матчах с Грецией и Люксембургом, однако многое зависит и от его физической формы, так как недавние матчи сборной показали: интенсивность и динамика - важнейшие факторы, в которых мы уступали соперникам. 

Еще один полузащитник креативного плана с весомыми шансами на вызов - Арман Кенесов. Игрок "Актобе" был в списке и на прошлые матчи, однако из-за травмы пропустил данный отрезок. Левоногий полузащитник пока рассматривается как игрок обоймы, но учитывая курс на освежение состава, у Армана есть перспектива побороться за основу.

Много противоречий вызывает кандидатура Артура Шушеначева, однако за игрока говорят цифры. Да, Адиев заявил, что Артур мало играет в клубе, но если сравнивать его с тем же Абатом Аймбетовым, то у представителя "Хапоэля" явно больше практики в зарубежном чемпионате и даже пошли голы. Другое дело, что Шушеначев сильно отличается от большинства нападающих сборной, но если существует игрок с определенной опцией и доказывающий при этом свой уровень на международном уровне, то он как минимум заслужил попытку вновь интегрироваться в состав сборной.

Столь же неоднозначное мнение у тренерского штаба сборной по Алибеку Касыму. Центральных защитников в нашей стране не так много, те же Сергей Малый и Александр Марочкин уже достаточно возрастные, в то время как Касым подходит к оптимальному возрасту и накопил несколько сезонов в КПЛ на хорошем уровне в разных по стилистике командах. Других центрбеков с постоянной игровой практикой в топ-клубе и в таком возрасте у нас сейчас просто нет. 

До матчей в июне еще около двух месяцев и, конечно, многое может поменяться. Возможно, заявят о себе другие игроки, в том числе молодежь из скромных команд вроде "Жетысу" и "Жениса". Но прямо сейчас именно вышеназванные фамилии выглядят как наиболее конкурентные и соответствующие стандартам сборной Казахстана.

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Метки:
Исламхан Бауыржан Сборная РК по футболу КПЛ Адиев Магомед Артур Шушеначев Кенесов Арман

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