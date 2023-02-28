Игравший в "Атлетико" и "Монако" казахстанец из Европы получит вызов в сборную

Защитник литовского "Жальгириса" Динмухаммед Кашкен находится в поле зрения тренерского штаба сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

23-летний футболист с прошлого года выступает в команде казахстанского тренера Владимира Чебурина и провел в высшем дивизионе чемпионата Литвы 12 матчей.

Ранее Кашкен находился в структурах "Атлетико" и "Касабланки", а также французского "Монако". В 2020 году молодой защитник был близок к подписанию контракта с болгарской "Славией".

Футболист должен был получить вызов в сборную Казахстана в прошлом году на товарищеские матчи против Узбекистана и ОАЭ, однако в связи с принципиальностью игр и необходимостью побеждать в них тренерский штаб решил отложить вызов молодого игрока.

Вполне возможно, что дебютный матч за сборную Кашкен проведет в текущем году, если будет стабильно демонтировать свой уровень в матчах за "Жальгирис".

В Казахстане защитник выступал за "Астану-М", "Жетысу-Б", "Кайсар" и "Актобе". Сыграл 11 игр за молодежную сборную Казахстана.

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