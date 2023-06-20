"Хотел, чтобы Аймбетов был злым на меня". Адиев - о сенсационной победе сборной Казахстана и выходе на Евро

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о победе над сборной Северной Ирландии, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Белфасте завершился со счетом 1:0 в пользу сборной Казахстана. Единственный гол записал на свой счет Абат Аймбетов.

- Как и ожидалась, тяжелая игра получилась. Начало матча – за хозяевами, они прессинговали. Нам не особо удавалось выходить в атаки. На установке мы так и говорили, что стартовые 15 минут будут тяжелыми и ответственными.

Второй тайм прошел для нас позитивно. Был период, когда соперник лучше выигрывал единоборства, подборы, но момент был только один, когда Шацкий выручил. Но потом сделали замены, которые планировали, развернули игру и добились результата этими заменами.

- Вы специально выпустили Аймбетова в конце игры, чтобы он вышел мотивированным?

- У нас с Абатом был разговор перед игрой. Я говорил, чтобы он был на поле злым и даже хотел, чтобы он был злым на меня, потому что я не выпускаю его в основе. Он тогда кивнул головой, вышел на поле и принес победу.

- Тренер сборной Северной Ирландии говорил, что казахстанские игроки малоизвестны. Как вы думаете, кого он запомнит после этой игры?

- Ну видите, футбольный мир таков, что завтра неизвестен, а послезавтра известен. Я всегда к этому спокойно отношусь. Думаю, сейчас коллега разбирает игру и лучше видит того же Аймбетова.

- Психологически эта победа на выезде придаст команде еще больше уверенности?

- Я и на установке говорил, что парни за год все выросли. Уже прошел момент, когда они проигрывали атмосфере, стадиону, зрителям, личностям. У них появилась хорошая спортивная наглость, они хотят чего-то добиться на своем футбольном веку, мне очень легко ими управлять. По большому счету, я им и не нужен как тренер, они большие молодцы!

- Что творилось в раздевалке после матча?

- У меня усталость, у ребят – эмоции. Как и всегда, победа сборной она хороша и сладка. Мы понимаем цену этой победы, мы идем поступательно вперед.

- Эта победа для вас ожидаема или сенсация?

- Для вас возможно сенсация, но команда всегда стремиться к победе. Мы еще ничего не достигли, мы просто сделали очередной шаг, добыли три очка. Еще шесть матчей. Что из этого выйдет? В ноябре будем подводить итоги. Если мы чего-то не добьемся, болельщики меня уничтожат. Но я любой результат приму достойно. Это часть моей тренерской жизни, если я проиграю – я неудачник. Когда меня называют физруком, я даже благодарю их.

По итогам четырех туров национальная команда набрала девять очков. У Северной Ирландии три балла. Следующий матч сборная Казахстана проведет на своем поле 7 сентября с другим лидером группы командой Финляндии, которая также набрала девять баллов.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6 2 Дания 3 2 0 1 6-4 6 3 Словения 3 2 0 1 4-3 6 4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6 5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3 6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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