В группе Казахстана определился участник стыковых матчей отбора на ЧМ-2022

Сборная Украины обыграла Боснию и Герцеговину в заключительном туре отборочного цикла чемпионата мира 2022 года и получила право сыграть в стыковых матчах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы D прошла в Зенице и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых на 59-й и 79-й минутах отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.

После этой игры украинцы с 12 очками стали вторыми в таблице, тогда как Финляндия дома уступила Франции 0:2 и оказалась на третьей строчке, набрав 11 баллов.

В стыковых матчах также сыграют сборные Турции, Уэльса, России, Северной Македонии, Австрии, Чехии, Шотландии, Португалии, Швеции, Италии и Польши.

Напомним, что сборная Казахстана в этом цикле дважды отбирала очки у Украины. Матч в Киеве завершился со счетом 1:1, а в Нур-Султане соперники сыграли 2:2. Более подробно с итоговым положением команд можно ознакомиться здесь.