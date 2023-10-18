Головкин обратился к сборной Казахстана после сенсации в матче с Финляндией

Казахстанский боксер Геннадий Головкин отреагировал на победу национальной команды в матче с Финляндией в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.
Казахстанцы выиграли на выезде со счетом 2:1.
"Поздравляю команду и Магомеда Адиева. Алга, Казахстан!", - подписал фото в Instagram Stories Головкин.
А вот казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов совсем иначе отреагировал на успех футболистов Магомеда Адиева. Подробности приведены тут.
Напомним, что следующие матчи в группе H пройдут 17 ноября. Сыграют Казахстан - Сан-Марино, Финляндия - Северная Ирландия, Дания - Словения.
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