"Для меня ваш футбол просто воздух". Резкие слова Куата Хамитова о сборной Казахстана

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов резко высказался о сборной Казахстана, добившейся волевой победы над Финляндией в восьмом туре отборочного цикла чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Подопечные Магомеда Адиева победили в Хельсинки со счетом 2:1.

"Ребята, вас трах**ли три дня назад! И что бы вы не сделали и кого бы вы не выиграли, вам никогда не возместить средства тех, кто через боль отдавал вам свои кровные деньги, кто трудился день и ночь в тяжелой работе и плакал ночами! На вас ушли миллиарды простых людей...

Но у вас все еще есть шанс, станьте чемпионом мира и Европы, вот тогда вы отплатите народу за все эти годы мучения, вас зауважают и я наконец скажу базара нет!

А пока для меня ваш футбол просто воздух.

На этом закрыли тему", - написал Хамитов в Instagram Stories.