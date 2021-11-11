Гол Нойеру, шок для Англии и драма в Амстердаме. Каким грандам забивала на выезде сборная Казахстана

Сборная Казахстана по футболу в ночь с 13 на 14 ноября проведет на выезде заключительный матч отбора на ЧМ-2022 против Франции. Корреспондент Vesti.kz, рассказывая о шансах национальной команды, вспоминает, как она ранее поражала в гостях ворота грандов мирового футбола.

В октябре 2008 года сборная Казахстана в рамках отбора на ЧМ-2010 разгромно уступила англичанам со счетом 1:5. Встреча на "Уэмбли" стала первой в истории национальной команды с соперником, который ранее становился чемпионом мира. Англичане к 65-й минуте, после мяча Рио Фердинанда и автогола Александра Кучмы, вели со счетом 2:0. На 68-й минуте Жамбыл Кукеев, воспользовавшись ошибкой обороны хозяев, отквитал один мяч. Казалось, что команда Бернда Шторка сумеет если не замахнуться на ничью, то хотя бы оформить достойное поражение. Но дубль Уэйна Руни и гол Джермейна Дефо подтвердили класс родоначальников футбола.

Кукеев же вписал свое имя в историю казахстанского футбола, став первым автором гола на английском стадионе в матче с участием сборной с постсоветского пространства.

В марте 2013 года сборная Казахстана в отборочном турнире ЧМ-2014 встречалась с Германией. Гостевой поединок с немцами прошел в Нюрнберге и закономерно завершился победой хозяев - 4:1. Подопечные Йоахима Лева владели подавляющим преимуществом и к 31-й минуте вели со счетом 3:0 - Андрея Сидельникова поочередно огорчили Марко Ройс, Марио Гетце и Илкай Гюндоган. На 46-й минуте Генрих Шмидтгаль наказал Мануэля Нойера за самоуверенность. Но немцы в конце матча, благодаря голу Ройса, восстановили разницу.

В октябре 2014 года сборная Казахстана в рамках отбора на Евро-2016 играла с Нидерландами. В отличие от матчей в Лондоне и Нюрнберге в Амстердаме казахстанцы по-настоящему навязали борьбу сопернику. На 17-й минуте Ренат Абдулин открыл счет. Подопечные Юрия Красножана целый тайм выигрывали у "оранжевых". На 62-й минуте Клаас-Ян Хунтелаар восстановил равновесие, а спустя пару минут Бауржан Джолчиев заработал удаление и поставил сборную Казахстана в затруднительное положение. В итоге голландцы на 82-й минуте, после гола Ибрахима Афеллая, вышли вперед, а под конец матча Робин ван Перси реализовал пенальти и принес трудную победу Нидерландам.

Напомним, заключительный матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Франции состоится в Париже в ночь с 13 на 14 ноября на стадионе "Парк де Пренс". Начало встречи в 01:45 по времени Нур-Султана.

Французы лидируют в группе D, набрав 12 очков. У идущей следом Украины девять баллов, а у Финляндии восемь очков. Босния и Герцеговина набрала семь баллов. У Казахстана три очка. Подопечные Талгата Байсуфинова три раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения.