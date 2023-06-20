Гол футболиста "Астаны" помог сборной Беларуси одержать первую победу в квалификации Евро-2024

Сборная Беларуси на своем поле одержала победу над Косово в матче отборочного раунда Евро-2024, сообщают Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Победный мяч забил полузащитник "Астаны" Макс Эбонг на 75 минуте. Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.
Напомним, что сборная Казахстана одержала победу над Северной Ирландией в Белфасте со счетом 1:0 благодаря голу Абата Аймбетова. По итогам четырех туров команда Адиева набрала девять очков и занимает второе место в группе H. Следующий матч состоится на своем поле 7 сентября с другим лидером группы - командой Финляндии.
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