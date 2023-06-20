Гол футболиста "Астаны" помог сборной Беларуси одержать первую победу в квалификации Евро-2024

Сборная Беларуси на своем поле одержала победу над Косово в матче отборочного раунда Евро-2024, сообщают Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Победный мяч забил полузащитник "Астаны" Макс Эбонг на 75 минуте. Он вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч.

Напомним, что сборная Казахстана одержала победу над Северной Ирландией в Белфасте со счетом 1:0 благодаря голу Абата Аймбетова. По итогам четырех туров команда Адиева набрала девять очков и занимает второе место в группе H. Следующий матч состоится на своем поле 7 сентября с другим лидером группы - командой Финляндии.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 0 1 8-4 9 2 Финляндия 4 3 0 1 10-3 9 3 Дания 4 2 1 1 7-5 7 4 Словения 4 2 1 1 5-4 7 5 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-3 3 6 Сан-Марино 4 0 0 4 0-13 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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