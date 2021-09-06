Германия разгромила сборную игроков из КПЛ в отборе на ЧМ-2022

Сборная Германии по футболу разгромила Армению в отборочном цикле чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Штутгарте и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Серж Гнабри (6-я минута, 15-я), а также отличились Марко Ройс (35-я), Тимо Вернер (45-я), Йонас Хофманн (52-я) и Карим Адейеми (90+1-я).

В составе проигравших сыграли представители чемпионата Казахстана Тигран Барсегян ("Астана") и Камо Оганесян ("Кайрат"). При этом первый был заменен на 70-й минуте.

После этой игры Германия с 12 очками возглавила группу J, а Армения, потерпевшая первое поражение в квалификации, с отставанием на два балла расположилась на второй строчке.

8 сентября Армения дома примет Лихтенштейн, а Германия в этот день на выезде сыграет с Исландией.

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