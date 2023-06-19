Футболист сборной Испании добился уникального достижения

Сборная Испании по футболу обыграла Хорватию и стала победителем Лиги наций. Финал состоялся в Роттердаме, сообщают Vesti.kz.

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью - 0:0, а в серии пенальти удача сопутствовала испанцам - 5:4.

В составе победителей играл полузащитник "Барселоны" Гави. На момент матча игроку было 18 лет 317 дней. Таким образом, по информации Sport24, он стал самым молодым игроком, выигрывавшим титул с Испанией.

Отметим, что по итогам этого матча был побит рекорд Икера Касильяса, а другой футболист испанской сборной вошел в историю.

Этот розыгрыш Лиги наций стал третьим в истории, Испания впервые выиграла турнир. Ранее его победителями становились сборные Португалии и Франции.

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