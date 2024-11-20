Футболист из КПЛ оформил покер и стал лучшим бомбардиром Лиги наций

Сборная Доминиканской Республики в последнем матче группового этапа Лиги наций КОНКАКАФ сыграла с командой Бермудских островов, передает Vesti.kz.

Игра завершилась в пользу Доминиканской Республики со счетом 6:1. Покером в составе хозяев отличился 26-летний нападающий "Актобе" Дорни Ромеро. Таким образом, он довел число своих голов в этом турнире до 10-ти, став лучшим бомбардиром.

Его сборная с 18 очками выиграла группу D второго дивизиона Лиги наций КОНКАКАФ. Добавим, что в следующем году Доминиканская Республика сыграет в первом дивизионе турнира.

За "Актобе" Ромеро играет с этого года. Он сыграл в 22-х матчах и забил пять голов и помог своей команде стать бронзовым призером КПЛ-2024 и выиграть Кубок Казахстана.

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