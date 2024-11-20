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Футболист из КПЛ оформил покер и стал лучшим бомбардиром Лиги наций

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Футболист из КПЛ оформил покер и стал лучшим бомбардиром Лиги наций ©ФК "Актобе"

Сборная Доминиканской Республики в последнем матче группового этапа Лиги наций КОНКАКАФ сыграла с командой Бермудских островов, передает Vesti.kz.

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Сборная Доминиканской Республики в последнем матче группового этапа Лиги наций КОНКАКАФ сыграла с командой Бермудских островов, передает Vesti.kz.

Игра завершилась в пользу Доминиканской Республики со счетом 6:1. Покером в составе хозяев отличился 26-летний нападающий "Актобе" Дорни Ромеро. Таким образом, он довел число своих голов в этом турнире до 10-ти, став лучшим бомбардиром.

Его сборная с 18 очками выиграла группу D второго дивизиона Лиги наций КОНКАКАФ. Добавим, что в следующем году Доминиканская Республика сыграет в первом дивизионе турнира.

За "Актобе" Ромеро играет с этого года. Он сыграл в 22-х матчах и забил пять голов и помог своей команде стать бронзовым призером КПЛ-2024 и выиграть Кубок Казахстана.

Чемпион КПЛ-2024 спас европейскую сборную от вылета в Лиге наций
 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Актобе ФК Лига наций Футбол Доминиканская Республика КПЛ

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