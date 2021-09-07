Футболист из Германии сделал заявление по поводу миллиона евро за выступление в сборной Казахстана

Немецкий защитник с казахстанскими корнями Роберт Бауэр прокомментировал информацию по поводу того, что он якобы запросил деньги за выступление в сборной Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что сторона 26-летнего футболиста запросила один миллион евро за смену гражданства. После этого в Казахстанской федерации футбола от дальнейших переговоров с Бауэром отказались.

Однако сам Бауэр в беседе с автором телеграм-канала "Тень отца Гурмана" опроверг эти сведения.

"Любопытное развитие событий относительно истории с Робертом Бауэром. Я связался с ним, и вот что он мне сказал дословно: "Разговоры о том, что я требовал миллион за то, чтобы играть за сборную Казахстана, - это ложь. Через пару дней мы можем поговорить об этом более предметно, и пусть это будет опубликовано", - написал источник.

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Напомним, в августе "Тень отца Гурмана" писал, что Бауэр в ближайшее время станет новичком в сборной Казахстана. Роберт - воспитанник "Карлсруэ". Выступал за немецкие клубы "Ингольштадт", "Вердер" и "Нюрнберг". В составе олимпийской сборной Германии он стал серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Последние два сезона защитник выступал в российской премьер-лиге, защищая цвета тульского "Арсенала", также мог перейти в московский "Спартак". Портал Transfermarkt оценивает игрока в два миллиона евро.

Бауэр родился в семье эмигрантов из Казахстана, которые прибыли в Германию в 1994 году. Его уже приглашали в сборную Казахстана в 2015 году. Тогда он отклонил вызов, но затем заявлял, что есть желание выступать за команду.

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