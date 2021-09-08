Франция обыграла Финляндию и упрочила лидерство в группе отбора с Казахстаном на ЧМ-2022

Сборная Франции по футболу одержала победу над командой Финляндии в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Стад де Люмьер" в Лионе (Франция) и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. В составе победителей дубль оформил Антуан Гризманн, отличившийся на 25-й и 53-й минутах.

Сборная Франции набрала 12 очков и упрочила лидерство в группе D. Финляндия (5) идет на третьем месте.

Ранее в другом матче этой группы сборная Казахстана сенсационно сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной. У команд стало по три очка.

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