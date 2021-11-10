Во Франции назвали главную опасность матча с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Обозреватель журнала France Football и газеты L'Équipe Танги Ле Севилье высказался корреспонденту Vesti.kz о последнем матче сборной Казахстана в отборочном цикле к чемпионату мира-2022. В ходе беседы он сделал прогноз на итоговый счет гостевой игры с Францией и назвал главную опасность для хозяев.

"Игра с Казахстаном не представляет большой сложности. Можно не беспокоиться, что Франция сможет обеспечить себе первое место досрочно. Главная забота игроков и тренерского штаба - избежать травм и без особых сложностей добиться успеха. Я уверен, что казахстанские футболисты постараются проявить себя, но их чемпионат завершился. Они сейчас не в тонусе, и хозяева в любом случае должны обыгрывать их с разницей в два-три гола", - отметил Севилье.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 ноября на стадионе "Парк де Пренс" команда Талгата Байсуфинова сыграет заключительный матч отборочного раунда ЧМ-2022 против Франции. На турнирное положение казахстанского коллектива эта игра никак не повлияет. Сейчас сборная имеет три балла и располагается на последней строчке своей группы.

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Между тем в этом матче не смогут сыграть полузащитники Бахтиер Зайнутдинов и Георгий Жуков, а также защитник Ян Вороговский. С предварительным составом Франции можно ознакомиться по этой ссылке.