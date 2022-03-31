ФИФА "наказала" Казахстан за победу в Лиге наций

Сборная Казахстана потеряла пять позиций в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Вместо 120-й позиции, который Казахстан занимал почти два месяца назад, национальная сборная оказалась на 125-м месте.
Не сказалась на прогрессе победа в Лиге наций над Молдовой, которая помогла сохранить место в дивизионе С. Эта игра пойдет в зачет в следующем рейтинге.
В первой десятке произошло два изменения - мировой рейтинг возглавили бразильцы, а на девятую строчку поднялись мексиканцы.
Рейтинг ФИФА от 31 марта:
1. Бразилия - 1832,69 очка
2. Бельгия - 1827
3. Франция - 1789,85
4. Аргентина - 1765,13
5. Англия - 1761,71
6. Италия - 1723,31
7. Испания - 1709,19
8. Португалия - 1674,78
9. Мексика - 1658,72
10. Нидерланды - 1658,66,
125. Казахстан - 1134,77.
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