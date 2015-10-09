В федерации назвали причину срыва футбольного матча Казахстан - Узбекистан

Руководитель пресс-службы сборной Казахстана по футболу Алимжан Аскар рассказал, почему сорвался товарищеский матч с командой Узбекистана, передают Vesti.kz.

По его словам, между сторонами была устная договоренность о проведении матча, который должен был состояться в Казахстане. Однако у сборной Узбекистана после выхода на чемпионат мира-2026 поменялись планы. В итоге сборная Казахстана выбрала другого соперника.

"Был запланирован товарищеский матч со сборной Узбекистана. У УЕФА есть требование, что Казахстан за календарный год должен провести десять товарищеских матчей, на это УЕФА выделяет деньги. Мы планировали провести один выездной матч против Беларуси и один домашний против Узбекистана, но Узбекистан вышел на чемпионат мира, у них сменился главный тренер — соответственно, изменились и их планы. У нас с ними не было официальной договоренности, был только устный вариант. Между нами была договоренность, однако матч дошел до стадии, когда он не мог быть проведен, так как в Узбекистане произошло много изменений, и матч стал для них неудобным. Нам срочно нужно было заменить соперника, и мы по согласованию с УЕФА нашли только Фарерские острова", — заявил Аскар на YouTube-канал Fonteam.

Товарищеский матч Казахстан — Узбекистан должен был состояться в ноябре в Туркестане.

В итоге сборная Казахстана 18 ноября в Хорватии провела товарищеский матч против сборной Фарерских островов, который завершился поражением (0:1).