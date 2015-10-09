Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Фанаты потребовали остановить продажу билетов на ЧМ-2026 по футболу. Названа причина

Фанаты потребовали остановить продажу билетов на ЧМ-2026 по футболу. Названа причина

Ассоциация футбольных болельщиков Европы (FSE) выразила возмущение высокими ценами на билеты, установленными Международной федерацией футбола (ФИФА) на матчи чемпионата мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

В FSE назвали цены на билеты мундиаля грабительскими и призвала к немедленному прекращению их продажи.

По программе лояльности болельщикам предстоит заплатить минимум 6900 долларов за посещение каждого матча своей команды от первой игры до финала. Это в пять раз больше, чем в 2022 году на чемпионате мира в Катаре.

Кроме того, впервые в истории чемпионатов мира не будет единой цены на билеты на все матчи группового этапа, она зависит от предполагаемой привлекательности игры.

В заявлении отмечается, что при подаче заявки на проведение турнира семь лет назад организаторы обещали билеты по цене от 21 доллара, а полная стоимость билетов до финала в самой дешевой категории должна была составлять 2242 доллара.

"Это грандиозное предательство традиций чемпионата мира, игнорирующее вклад болельщиков в это зрелище. Мы призываем ФИФА немедленно прекратить продажу билетов, провести консультации со всеми заинтересованными сторонами и пересмотреть цены на билеты", - говорится в заявлении FSE.

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.

Ранее состоялась жеребьёвка финальной стадии ЧМ-2026.

Узбекистан сыграет с Португалией, а Мбаппе против Холанда. Итоги жеребьёвки ЧМ-2026

