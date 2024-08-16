В европейском клубе отреагировали на "приглашение" Черчесова

Генеральный директор болгарского "Лудогорца" Ангел Петричев прокомментировал информацию о приглашении главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова на пост главного тренера клуба, сообщают Vesti.kz. Ранее болгарские СМИ распространили информацию о переговорах российского специалиста с клубом из Разграда.

"Это неправда. Станислав Черчесов - мой друг, мы на связи много лет, но мы не рассматриваем его на пост главного тренера, он не опция для нас, потому что он сейчас работает в сборной Казахстана. Наша последняя встреча была во время сбора в Австрии. Вы знаете, болгарские медиа пишут всякое, и когда у нас кризис, Станислава делают фаворитом на пост главного тренера, но эта информация неверна", - заявил Петричев ODDS.ru.

Черчесов отреагировал на свой "уход" из сборной Казахстана

Российский специалист возглавил сборную Казахстана в июне. Контракт с ним подписан по схеме "2+2". На этом посту он сменил другого россиянина Магомеда Адиева.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош", который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Кроме того, новый наставник сборной Казахстана работал во многих российских клубах, польской "Легии" и возглавлял сборную России, вместе с которой вышел в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.