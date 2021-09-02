"Это позорище, а Валиуллина в "Динамо". Как фанаты сборной Украины отреагировали на провал в матче с Казахстаном

Болельщики сборной Украины остались крайне недовольны выступлением своей команды в матче отборочного цикла чемпионата мира-2022 против Казахстана (2:2). Большинство считает, что дважды сыграть вничью со сборной Казахстана - это позор, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Большинство комментариев, оставленных пользователями Instagram под записью результата встречи на странице Украинской ассоциации футбола, ожидаемо стали негативными. Украинские болельщики действительно не понимают, как можно не обыграть сборную Казахстана.

"Учитесь у казахов, как надо бить по воротам".

"Это уже не позор, это - позорище".

"Ну это уже не смешно, не обыгрывать такие команды... пускай дома сидят".

"После Евро подумали, что они всемогущие, и Казахстан - это не их уровень. Пацаны, спуститесь с небес на землю, возьмите себя в руки!".

"И это одна из лучших команд Европы. Ха-ха-ха!".

"А спонсор сегодняшнего матча - каркас ворот. Казахстан не может - каркас поможет!".

"Валиуллина в "Динамо"!

"Верните Шевченко".

"Кто выпустил паралимпийскую сборную на поле?".

"Динамо", возьмите Валиуллина на правый фланг".

"Валиуллин - лучший. Что сказать".

"Команда дно! Там хоть Гвардиолу нанимайте, ничего не поможет! Сегодня реально разочаровали".

"Позорники, как такую команду можно не обыграть?".

"При всем уважении к Казахстану, как их можно не обыграть?".

"Забываем про Катар-2022".

Встреча, прошедшая 1 сентября в Нур-Султане, завершилась результативной ничьей - 2:2. Два мяча были забиты уже в компенсированное время матча: на третьей добавленной украинцы забили вперед и, скорее всего, в голове уже праздновали победу, но на 95-й минуте дубль Руслана Валиуллина принес хозяевам ничью.

После трех сыгранных матчей на счету сборной Казахстана два набранных пункта, а у украинцев четыре очка в активе по итогам четырех встреч.

Свой следующий матч сборная Казахстана проведет на выезде, 4 сентября, против Финляндии.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!