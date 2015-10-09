"Есть шансы". Сборную Казахстана обнадёжили перед матчем с Бельгией

Касим Халиев, работающий в бельгийском клубе "Лёвен", высказался о матче сборной Казахстана против Бельгии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

— "До недавнего времени в нашем офисе никто не слышал ни о сборной, ни о "Кайрате". Сначала местные удивились, когда мы чуть не пробились на Евро, а потом – событие за событием – стали задавать мне разные вопросы. Я рассказал им даже про "Актобе" и QJ League, но глобально, конечно, казахстанцы здесь непопулярны. Хорошо знакомы разве что в "Генке", потому что там выступает наш талант Шахмурат", — цитирует слова Халиева BorodAbata.kz.

"Чего здешние болельщики ждут от матча? Все рассчитывают на легкую победу – они до сих пор верят, что "золотое поколение" не исчезло. Я же думаю, что у нашей сборной есть шансы если не на три, то хотя бы на одно очко. В последние годы Бельгия ослабла: несмотря на то, что у них есть индивидуально талантливые исполнители, центр непостоянен, а в защите — реальные проблемы. Это больше не тот уровень, что был при Компани и Вертонгене", — добавил казахстанский контент-мейкер.

Напомним, что сегодня, 7 сентября, в Брюсселе (Бельгия) сборная Казахстана проведёт выездной матч отбора к ЧМ-2025 в группе J. Начало встречи — в 23:45 по времени Астаны. Смотрите прямую трансляцию по ссылке.

