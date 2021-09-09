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Эффект Казахстана. Сборная Украины пропустила на последней секунде и упустила победу

Эффект Казахстана. Сборная Украины пропустила на последней секунде и упустила победу
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с командой Чехии в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила на стадионе "Дусан Арена - Места Плзне" в Пльзени и завершилась со счетом 1:1.

На 27-й минуте Виктор Корниенко вывел Украину вперед. Однако уже на последней секунде матча Матей Выдра сравнял счет.

Таким образом, украинская команда продлила серию без побед до четырех игр. Последний раз Украина выигрывала у Швеции в 1/8 финала Евро-2020, но победа случилась в дополнительное время. После этого были поражение от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро и три подряд ничьих – две в отборе ЧМ-2022 против Казахстана (2:2) и Франции (1:1), а также с Чехией (1:1).

В матче с Англией тренером был Андрей Шевченко, после его ухода исполняющим обязанности стал Александр Петраков.

Напомним, сборная Украины упустила победу над Казахстаном, пропустив гол на 96-й минуте.

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Сборная Украины в пяти матчах набрала пяти очков и занимает третье место в группе D отборочного турнира ЧМ-2022. Лидером группы является национальная команда Франции (12). У Казахстана три балла после пяти игр.

Следующий матч Украина проведет 9 октября против Финляндии в квалификации ЧМ-2022.

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Метки:
Украина Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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