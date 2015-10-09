Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Де Брюйне сравнялся с легендой "Барселоны" после разгрома Казахстана

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне, оформивший дубль и сделавший голевую передачу в матче с Казахстаном вписал своё имя в историю, сообщают Vesti.kz.

Бельгия одержала уверенную победу над национальной командой Казахстана в матче группы J квалификации чемпионата мира-2026. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

Как сообщает Noite de Copa, результативный пас позволил Де Брюйне сравняться с экс-игроком "Барселоны" уругвайцем Луисом Суаресом по количеству ассистов за сборную в XXI веке - теперь у обоих по 291. Выше расположились только серб Душан Тадич (292) и аргентинец Лионель Месси (389).

Напомним, летом капитан бельгийцев сменил клубную прописку, перейдя из "Манчестер Сити" в итальянский "Наполи", где продолжает карьеру после долгих лет в Англии.

