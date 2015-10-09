Де Брюйне сравнялся с легендой "Барселоны" после разгрома Казахстана

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне, оформивший дубль и сделавший голевую передачу в матче с Казахстаном вписал своё имя в историю, сообщают Vesti.kz.
Бельгия одержала уверенную победу над национальной командой Казахстана в матче группы J квалификации чемпионата мира-2026. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
Как сообщает Noite de Copa, результативный пас позволил Де Брюйне сравняться с экс-игроком "Барселоны" уругвайцем Луисом Суаресом по количеству ассистов за сборную в XXI веке - теперь у обоих по 291. Выше расположились только серб Душан Тадич (292) и аргентинец Лионель Месси (389).
Напомним, летом капитан бельгийцев сменил клубную прописку, перейдя из "Манчестер Сити" в итальянский "Наполи", где продолжает карьеру после долгих лет в Англии.
Mais assistências, NESSE SÉCULO:— Noite de Copa (@Noitedecopa) September 7, 2025
🇦🇷 Messi → 389 Assists
🇷🇸 Tadic → 292 Assists
🇧🇪 De Bruyne → 291 Assists 🆙⭐
🇺🇾 Suarez → 291 Assists
🇦🇷 Di Maria → 279 Assists
🇵🇹 Ronaldo → 258 Assists
🇧🇷 Neymar → 257 Assists
💻@k1_stats pic.twitter.com/oVqT29m12v
