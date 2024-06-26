Даст ли Черчесов поцеловать лысину Алипу? Реакция тренера на шутку попала на видео

Новый главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов ответил на шутку журналиста на своей первой официальной пресс-конференции, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 26 июня, российский специалист встретился со СМИ в Астане.

- У сборной была традиция - Алип целовал голову президента федерации. Если завтра, например, выиграете у сборной Англии, дадите поцеловать свою голову Алипу? - спросил тренера один из журналистов.

- Я не дам, - отшутился глава КФФ Адлет Барменкулов.

- Поперек президента вставать нельзя, - ответил Черчесов, смеясь. - Но шутки в сторону. Во-первых, до Англии надо добраться. Во-вторых, обыграть. Все это возможно. Другое дело - как мы поставим работу. И это будет не сегодня-завтра, а надо выстраивать так, чтобы в будущем это было реальностью.

Напомним, Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной Казахстана 3 июня после того, как команду покинул Магомед Адиев.

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