Дарабаев высказался о смене тренера в сборной Казахстана и своем невызове

Казахстанский футболист Аслан Дарабаев рассказал о решении Магомеда Адиева не вызывать его в сборную Казахстана и высказался о новом наставнике национальной команды Станиславе Черчесове, передают Vesti.kz.

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- Немного хочется поговорить про эпоху Магомеда Адиева. Вас не вызвали на решающие матчи Лиги наций. Была ли у вас беседа с Адиевым или с кем-то из его штаба? Насколько тяжело со стороны наблюдать за командой, важной частью которой вы были?

- Я думаю, абсолютно нормально, что Мусаевич не вызвал меня, так как у меня не было игровой практики. Но я всегда поддерживал эту сборную. Это классная команда, которая запомнится на долгие годы. Она уже по-особенному вошла в историю, - приводит его слова Sport Plus Qazaqstan.

- Как бы вы в целом охарактеризовали цикл работы Адиева в нашей сборной?

- Важный момент, который еще раз подчеркнул для себя - стойкая психология, дисциплина и дух единства решают и побеждают все на своем пути. Дай Бог, чтобы Мусаевичу благоволил успех, и Всевышний вел его лучшей дорогой. Желаю ему как можно больше ярких и взрывных побед. Да и вообще всем игрокам, тренерам, всем кто был задействован в этой сборной, желаю только самого наилучшего, где бы кто не оказался.

- Что думаете про приход Станислава Черчесова в сборную?

- В сборную пришел тренер с большим бэкграундом и понятно, что все сразу ждут побед. Я бы посоветовал всем расслабиться. Может пойти у Черчесова в нашей сборной, а может и нет. Главное с нашей стороны поддерживать и верить в сборную.