"Даже с пистолетом". Гвардиола предупредил защитников сборной Казахстана об опасности
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об уровне своего подопечного Эрлинга Холанда. Норвежский нападающий наколотил семь голов в трех турах АПЛ нового сезона, сообщают Vesti.kz.
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об уровне своего подопечного Эрлинга Холанда. Норвежский нападающий наколотил семь голов в трех турах АПЛ нового сезона, сообщают Vesti.kz.
Он неудержим, ни один центральный защитник, даже с пистолетом, не сможет его остановить. Эрлинг всегда забивает голы. И это то, что он должен делать. Мы рады очередному хет-трику, качеству завершающих ударов", - цитирует слова тренера The Guardian.
Вчера хет-трик Холанда принес "Манчестер Сити" уверенную победу в АПЛ. Следующий матч с участием нападающего пройдет 6 сентября в Алматы. В составе национальной команды Норвегии он на выезде сыграет со сборной Казахстана в первом туре Лиги наций.
Холанд напугал казахстанцев: до матча в Алматы меньше недели
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|2
|Брайтон энд Хов Альбион
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|3
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|4
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|5
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|6
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|7
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|8
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|9
|Ноттингем Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|11
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|13
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|16
|Кристал Пэлас
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|17
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|18
|Вулверхэмптон Уондерерс
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
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