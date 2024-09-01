"Даже с пистолетом". Гвардиола предупредил защитников сборной Казахстана об опасности

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об уровне своего подопечного Эрлинга Холанда. Норвежский нападающий наколотил семь голов в трех турах АПЛ нового сезона, сообщают Vesti.kz.

Он неудержим, ни один центральный защитник, даже с пистолетом, не сможет его остановить. Эрлинг всегда забивает голы. И это то, что он должен делать. Мы рады очередному хет-трику, качеству завершающих ударов", - цитирует слова тренера The Guardian.

Вчера хет-трик Холанда принес "Манчестер Сити" уверенную победу в АПЛ. Следующий матч с участием нападающего пройдет 6 сентября в Алматы. В составе национальной команды Норвегии он на выезде сыграет со сборной Казахстана в первом туре Лиги наций.

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