Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 15:00
 

"Даже с пистолетом". Гвардиола предупредил защитников сборной Казахстана об опасности

  Комментарии

Поделиться
"Даже с пистолетом". Гвардиола предупредил защитников сборной Казахстана об опасности ©ФК "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об уровне своего подопечного Эрлинга Холанда. Норвежский нападающий наколотил семь голов в трех турах АПЛ нового сезона, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался об уровне своего подопечного Эрлинга Холанда. Норвежский нападающий наколотил семь голов в трех турах АПЛ нового сезона, сообщают Vesti.kz.

Он неудержим, ни один центральный защитник, даже с пистолетом, не сможет его остановить. Эрлинг всегда забивает голы. И это то, что он должен делать. Мы рады очередному хет-трику, качеству завершающих ударов", - цитирует слова тренера The Guardian.

Вчера хет-трик Холанда принес "Манчестер Сити" уверенную победу в АПЛ. Следующий матч с участием нападающего пройдет 6 сентября в Алматы. В составе национальной команды Норвегии он на выезде сыграет со сборной Казахстана в первом туре Лиги наций.

Холанд напугал казахстанцев: до матча в Алматы меньше недели

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 3 3 0 0 9-2 9
2 Брайтон энд Хов Альбион 3 2 1 0 6-2 7
3 Арсенал 3 2 1 0 5-1 7
4 Ньюкасл Юнайтед 3 2 1 0 4-2 7
5 Ливерпуль 2 2 0 0 4-0 6
6 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6
7 Астон Вилла 3 2 0 1 4-4 6
8 Борнмут 3 1 2 0 5-4 5
9 Ноттингем Форест 3 1 2 0 3-2 5
10 Тоттенхэм Хотспур 3 1 1 1 6-3 4
11 Челси 3 1 1 1 7-5 4
12 Фулхэм 3 1 1 1 3-3 4
13 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 2-2 3
14 Вест Хэм Юнайтед 3 1 0 2 4-5 3
15 Лестер Сити 3 0 1 2 3-5 1
16 Кристал Пэлас 3 0 1 2 2-5 1
17 Ипсвич 3 0 1 2 2-7 1
18 Вулверхэмптон Уондерерс 3 0 1 2 3-9 1
19 Саутгемптон 3 0 0 3 1-5 0
20 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Футбол АПЛ Манчестер Сити Холанд Эрлинг Гвардиола Хосеп Норвегия Сборная РК по футболу Казахстан Алматы Лига наций

Реклама

Живи спортом!