"Даже мои игроки ошибались". Луческу нашел объяснение упущенной победе Украины в матче с Казахстаном

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал ничью Украины с Казахстаном (2:2) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Как бы то ни было, в футболе возможно все. Сейчас уже есть сбалансированность уровней национальных сборных. Это мы увидели в матче Казахстан - Украина. Даже мои игроки ошибались. Буду обсуждать и анализировать с ними эту игру.

Караваев - не защитник, он больше играет на фланге в атаке. Он не успел вернуться и накрыть соперника. Я не использую Караваева в защите, а только в атаке. Там он играет лучше.

Этот результат уменьшает шансы украинцев. Ошибки стали решающими", - приводит слова Луческу ua-football.com со ссылкой на DigiSport.

Напомним, что следующие два матча Казахстан проведет на выезде - 4 сентября с Финляндией, а 7-го числа - с Боснией и Герцеговиной.

С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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