Черчесов узнал главную сложность работы в сборной Казахстана

Экс-игрок "Рубина" и сборной Казахстана Алексей Попов прокомментировал информацию о том, что экс-наставник сборной России Станислав Черчесов в ближайшее время подпишет контракт с Казахстанской федерацией футбола (КФФ), передают Vesti.kz.

"Думаю, что ему будет очень тяжело, сборная Казахстана – это не сборная России. Выбор игроков очень маленький, и он не сможет просто так отказаться от игрока, который ему не нравится. Это сильно усложнит выполнение контрактных обязательств, если они есть. Не знаю, есть ли у него шансы там закрепиться, но он специалист хорошего уровня. Другое дело, как он сладит с людьми, которые вызываются в сборную, – это будет непросто", – приводит слова Попова Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Черчесов заключит со сборной Казахстана контракт, по которому будет зарабатывать 1,2 миллиона евро в год.

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